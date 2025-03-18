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انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوقعة في عدة مناطق خلال الأيام المقبلة


كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار متوسطة الشدة وانخفاضا في درجات الحرارة، حيث أفاد بيان للهيئة، أن "غدا الأربعاء سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية، وتزداد شدتها في الأقسام الجبلية منها وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، وخاصة الأقسام الشرقية منها (البصرة وميسان)، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، ومدى الرؤية (8-10)كم، وفي المطر (5-7)كم".

وأوضح البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء، كالتالي:

بغداد 31، السليمانية 22، أربيل 25، ديالى 30، كركوك وصلاح الدين والأنبار 29، كربلاء 32، بابل وميسان والبصرة 33".

كما أوضحت الهيئة، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى معتدلة في المنطقة الشمالية، وفرصة لزخات مطر خفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية، تنشط الرياح في المنطقة الغربية (20-30)كم/س، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، ومدى الرؤية (8-10)كم، وفي المطر (5-7)كم".

كما لفتت، إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية (دهوك والموصل) كذلك في المنطقة الجنوبية خاصة في الأقسام الحدودية (الجنوبية الشرقية/البصرة)، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، ومدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر (5-7)كم".

وأضاف البيان، أن "الحالة الجوية ليوم السبت القادم سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى، وغائما في المنطقة الجنوبية، وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية الحدودية منها، وتنشط الرياح على فترات خاصة في المنطقة الجنوبية الشرقية (20-30)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومدى الرؤية (8-10)كم وفي المطر (5-7)كم".

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