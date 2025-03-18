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الفتلاوي تنتقد المشهداني: ما أحوجنا لشيوخ يلملمون الصف


انتقدت النائبة حنان الفتلاوي رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني بعد حديث الأخير عن "إقليم شيعي"، مؤكدة الحاجة لشيوخ يلملمون الصف.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على منصة "إكس"، "محمودالمشهداني مهدداً: من يطرح فكرة إنشاء إقليم شيعي يجب أن يكون على دراية بمسار نهري دجلة والفرات". 

‏وأضافت "مؤسف أن يصدر هذا التصريح من رئيس أعلى سلطة تشريعية بالبلد !! ‏وصدق من قال (ليت لي رقبة كرقبة البعير كي أزن الكلام)".

 ‏وتابعت الفتلاوي "ما أحوجنا اليوم لشيوخ يلملمون الصف بدل التهديد بقطع الماء او النفط"، مضيفة "لن نستغرب اذا خرج علينا من يهدد بقطع الچمة او الباقلاء".

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الفتلاوي تنتقد المشهداني: ما أحوجنا لشيوخ يلملمون الصف
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