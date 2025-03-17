وزارة الإعمار تكشف عن خطة تركية لتنفيذ 8 مشاريع مائية في العراق

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الاثنين، أن ملف المياه في العراق يشهد تقدما إيجابيا، وأعلنت عن خطة مقترحة تشمل تنفيذ ثمانية مشاريع للمياه في وسط وجنوب العراق على مرحلتين من قبل الجانب التركي، حيث ذكر المدير العام للمديرية العامة للماء في الوزارة، عمار عادل المالكي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المشتركة العراقية - التركية بشأن المياه، ناقش زيادة الإطلاقات وزيادة الحصة المائية، إضافة إلى الاتفاقية الإطارية للمياه (او واي كي) التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2024، خلال زيارة الرئيس التركي إلى العراق".

وأضاف المالكي، أن "الملف شهد تقدما إيجابيا ملحوظا، حيث تم تشكيل لجان فنية مشتركة بين الجانبين لتبادل البيانات، وتم إعداد خطة مقترحة تشمل ثمانية مشاريع سيتم تنفيذها على مرحلتين من قبل الجانب التركي"، مشيرا إلى "تقديم هذه المقترحات إلى اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاقية الإطارية".

فيما لفت المالكي، إلى أن "المشاريع ستنفذ في وسط وجنوب العراق وتشمل مشاريع مياه شرب، مياه صرف صحي، وتحلية المياه".