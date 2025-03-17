الإعلام الحكومي: خدمات أور الإلكترونية تجاوزت الـ569 خدمة والأتمتة شملت جميع مؤسسات الدولة

صرّح فريق الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، عن دخول نظام الأتمتة جميع مؤسسات الدولة من دون استثناء، فيما أشار إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية في بوابة "أور" تجاوز 569 خدمة حتى الآن، حيث ذكر المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن "الخدمات الرئيسة التي دخلت على بوابة أور بلغت 569 خدمة إلكترونية حتى الآن ، لكن التفرعات والتفاصيل هي أكثر وأشمل وحسب التبويبات والخدمات التي تطلبها الوزارات وجميع التبويبات متوفرة على بوابة أور ".

وأضاف أن "الأتمتة دخلت جميع الوزارات والمؤسسات بدون استثناء بحسب توجه الحكومة والبرنامج الحكومي ورؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء على اعتبارها ترأس سكرتارية لجنة الحوكمة الإلكترونية في العراق".

كما بيّن أن "العمل ماضٍ بالتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية لغرض تقديم أفضل الخدمات الى المواطنين"، مؤكداً أن "هذه الخدمات الإلكترونية تسهم في تبسيط الإجراءات واختزال الوقت وتجاوز الروتين للقضاء على الفساد والغاية الأساسية منها هي تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات".