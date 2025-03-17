استئناف الأنبار تصدر وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام

أعلنت رئاسة محكمة استئناف الأنبار، اليوم الاثنين، عن صدور وجبة جديدة من أسماء المشمولين بقانون العفو العام من أبناء المحافظة، حيث ذكرت المحكمة في بيان، نسخة منه، إن "لجنة العفو المشكلة في رئاسة محكمة استئناف الأنبار أصدرت وجبة جديدة من أسماء المحكومين المشمولين بالعفو من عدمه".

وكانت محكمة استئناف الأنبار قد أعلنت الشهر الماضي عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في المحافظة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتخفيف الأحكام عن المشمولين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

ومن الجدير بالذكر أن قانون العفو العام تم إقراره بهدف إعطاء فرصة جديدة لفئات معينة من المحكومين وفق شروط وضوابط تضمن عدم تأثيره على الأمن العام أو المساس بحقوق الضحايا.