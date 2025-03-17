الإطاحة بتاجر وموزعي مخدرات في بغداد

أعلنت مديرية شرطة الرصافة، اليوم الاثنين، القبض على تاجر وموزعي للمواد المخدرة ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، فقد ذكر بيان للمديرية، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود اشخاص مشتبه بهم لقيامهم ببيع وتوزيع المواد المخدرة على الاشخاص المتعاطين ضمن منطقة بغداد الجديدة على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من (قسم شرطة بغداد الجديدة ومفارز فوج طوارئ الرصافة السابع) وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى ليتم نصب كمين محكم ادى إلى القاء القبض على (3) متهمين (تاجر وموزعين اثنين) للمواد المخدرة بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مواد مخدرة نوع (كرستال) واجهزة تعاطي للمخدرات".

كما أضاف، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتوزيع (الكرستال) على الاشخاص المتعاطين ضمن المنطقة المذكورة أعلاه"، لافتاً إلى أنه "تم تسليمهم إلى مكتب مكافحة المخدرات لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".