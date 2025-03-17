وزارة العمل: إسترداد 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن استرداد 5 مليارات دينار من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية، إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية، أن "عدد المتجاوزين الذين تم إيقاف إعاناتهم منذ تشكيل الحكومة الحالية وحتى الآن بلغ 310 آلاف متجاوز".

وأضاف خوام، أن "المبالغ المستردة لصالح صندوق الحماية الاجتماعية بلغت نحو 140 مليار دينار، بالإضافة إلى نحو 180 مليار دينار تم تقسيطها على مدى 10 سنوات باستخدام النظام الإلكتروني".

كما لفت إلى أن "عملية الاسترداد تمت عبر نظام الدفع الإلكتروني (pos)، حيث تم استرجاع 30 مليار دينار من خلال هذه الأجهزة في عام 2024، ومنذ بداية عام 2025 تم استرداد حوالي 5 مليارات دينار عبر نفس النظام".