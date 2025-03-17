وزارة النفط تعلن عن رفع تجاوز عن أنبوب لنقل النفط شرقي بغداد

صرّحت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن نجاح الفرق الفنية والهندسية في شركة خطوط الأنابيب النفطية برفع وإزالة تجاوز عن أنبوب النفط الخام (16 عقدة) في منطقة النهروان شرقي بغداد، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية البنية التحتية النفطية وضمان استمرارية عمليات النقل والإمداد للنفط ومشتقاته والغاز، إذ أوضح بيان للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، المهندس حيان عبد الغني السواد.

وذكر مدير عام الشركة، علي عبد الكريم الموسوي، بأن الفرق الفنية والهندسية قامت بضبط التجاوز ومعالجة الأضرار وإجراء أعمال الصيانة بشكل سريع، ما سمح باستئناف عمليات الضخ دون تأخير.

كما أوضح الموسوي، أن التجاوز كان نتيجة ثقب مفتعل في الأنبوب متصل بصمامات وأنبوب بلاستيكي بطول 100 متر، وكان الهدف منه السرقة. وبفضل جهود الملاكات الفنية والهندسية، تم إصلاح الضرر وإعادة تشغيل الخط بشكل آمن.

كذلك أكدت وزارة النفط وشركة خطوط الأنابيب النفطية أن جهودهما ستستمر في رصد ومعالجة أي تجاوزات على البنى التحتية النفطية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان أمن واستقرار قطاع الطاقة في البلاد.