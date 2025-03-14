 مناقشة اول طالبة دولية للحصول على شهادة عليا من الجامعات العراقية

أعلنت وزارة التعليم العالي، مناقشة أولى رسائل الماجستير للطلبة الدوليين المقبولين في العراق ضمن برنامج ادرس في العراق والذي اطلقته الوزارة عام 2023، إذ ذكرت الوزارة في بيان، انه "أجيزت الرسالة التي تقدمت بها الطالبة من المملكة الأردنية الهاشمية مروة المواجدة، بتخصص الكيمياء من كلية العلوم بجامعة الموصل والتي جاءت بعنوان: "The Rule of Thiosulfate Sulfurtransferase in Type 2 Diabetes"

وأوضحت انه "اشترك في لجنة المناقشة عدد من المختصين من كلية العلوم بجامعة الموصل وكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة مؤتة الأردنية".

ومن الجدير بالذكر أن وزير التعليم نعيم العبودي قد أعلن قبول أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي في الجامعات العراقية في النسختين الأولى والثانية لبرنامج ادرس في العراق ضمن الدراسات الأولية والعليا فيما تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق النسخة الثالثة الخاصة بالعام الدراسي 2026/2025.