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رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته


أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته، إذ ذكر مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الرئيس الجديد لهيئة الإعلام والاتصالات السيد نوفل هلال أبو رغيف".

فيما شدد رئيس الوزراء على "الدور المحوري والمهم للهيأة في تنظيم العمل الإعلامي، وتحقيق الرؤية الوطنية في هذا الاتجاه، التي تقوم على أن يكون الإعلام داعماً للأمن والاستقرار المجتمعي وفرص التنمية المستدامة".

كما أشار السيد السوداني، خلال اللقاء، الى "أهمية الاستثمار الأمثل لقطاع الاتصالات وتنميته بالشكل الذي يجعله مساهماً في تعظيم موارد الدولة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في هذا المجال، حيث تطرق سيادته إلى تصويت مجلس الوزراء مؤخراً على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، وبتقنية الجيل الخامس بالتعاون مع شركة فودافون العالمية".

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