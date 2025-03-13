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وزارة الداخلية تكشف تفاصيل حادث مقتل الصحافي ليث محمد رضا في بغداد


أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفاصيل حادث مقتل الصحافي ليث محمد رضا، مؤكدة أن الحادث كان نتيجة "مشاجرة" وليس اغتيالا، إذ أوضح بيان الوزارة، أن الحادث وقع مساء الثلاثاء في بغداد، حيث نشبت مشاجرة بين الصحافي الذي يعمل في وكالة الأنباء العراقية، وبين شخص آخر، تطورت إلى إطلاق نار أدى إلى وفاة الصحافي على الفور.

بالمقابل، أكدت وكالة الأنباء العراقية في بيانها، أن رضا قتل "إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار مؤسف في منطقة العرصات ببغداد"، مشيرة إلى أنه كان "مثالا للموظف المخلص والمتفاني ويتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان محبوبا من كافة زملائه".

وكشف مدير قسم فحص الجثث في دائرة الطب العدلي، عبد الوهاب عصام، أن الإصابة التي أودت بحياة رضا كانت نتيجة طلقة في الكتف الأيمن، التي اخترقت الأعضاء الحيوية، بما في ذلك البنكرياس والرئتين والقلب، موضحا أنه "لا توجد أي طلقات في الرأس، والدم الذي خرج من أنف الضحية هو حالة طبيعية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحادث أظهر مشاجرة بين الصحافي وشخص يعتقد أنه عنصر حماية لأحد المسؤولين.

من جانب آخر، طالب شيخ قبيلة السواعد، التي ينتمي إليها الصحافي ليث محمد رضا، الحكومة العراقية بإلقاء القبض على الجاني، موضحا أن العشيرة تلتزم بالقانون ولن تتخذ أي إجراء حتى يتم اتخاذ القرار القانوني، مشيرا إلى رفضهم إقامة مجلس عزاء في الوقت الحالي.

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وزارة الداخلية تكشف تفاصيل حادث مقتل الصحافي ليث محمد رضا في بغداد
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