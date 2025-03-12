الشيخ الخزعلي والسفير الروسي يبحثان احداث الساحل السوري ومستجدات الحرب في اوكرانيا

بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، مع السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف، اليوم الأربعاء، الأوضاع في سوريا والأحداث المؤلمة في مناطق الساحل.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان ،أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات الدولية والإقليمية، وبالخصوص الأوضاع الجارية في سوريا والأحداث المؤلمة التي تشهدها مناطق الساحل".

وأضاف البيان، أن "الجانبين ناقشا مستجدات الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

من جانبه، أشاد السفير الروسي، بـ "الاجتماع العاشر للجنة العراقية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي - التقني، الذي حضره وزير الطاقة الروسي"، مُؤكدًا "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأعرب عن شكره، للشيخ الخزعلي، على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لمجريات الأوضاع والعلاقات الثنائية".