وزير الداخلية يثمن الجهود الامنية الكبيرة لقيادة قوات الحدود في تأمين الحدود الدولية

ثمن وزير الداخلية عبد الامير الشمري الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها قيادة قوات الحدود في تأمين الحدود الدولية.

وقال بيان لوزارة الداخلية :" على هامش تواجده في قيادة حدود المنطقة الثانية، حضر وزير الداخلية والوفد المرافق له من قادة الوزارة، مأدبة افطار مع مجموعة من الابطال من ضباط ومنتسبي قيادة قوات الحدود على الحدود العراقية السورية ".

واستمع الوزير وفق البيان، الى احوالهم واحتياجاتهم، داعياً الله سبحانه وتعالى بان يتقبل من الجميع صالح الاعمال في شهر رمضان الفضيل .

وثمن وزير الداخلية ،الجهود الامنية الكبيرة التي تبذلها قيادة قوات الحدود في تأمين الحدود الدولية".