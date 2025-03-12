الأخبار

وزارة الثقافة: خطة لإنشاء متحف للآثار ومدينة سياحية في النجف الأشرف


صرّحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن إنشاء المدينة السياحية في النجف الأشرف بكلفة أكثر من 100 مليون دولار ضمن خطط دعم السياحة في العراق، فيما أشارت إلى وضع خطة لمدة خمس سنوات للنهوض بالقطاع الأثري في العراق، إذ ذكر رئيس هيئة السياحة في الوزارة، ناصر غانم مراد، إن "هناك خططاً جديدة لدعم قطاع السياحة في العراق، تتضمن تقديم تسهيلات واسعة للفنادق السياحية، وإعفاءات ضريبية، وإلغاء الفوائد والغرامات التأخيرية، بالإضافة إلى جدولة الديون إن وجدت، فضلاً عن دعم هذه الفنادق بالكهرباء عبر تنسيق خاص مع وزارة الكهرباء".

وفي ما يتعلق بالسياح القادمين من دول الجوار، أكد مراد، أنه "تمت إعادة صياغة التعامل مع الجانب الإيراني لتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين"، مشدداً على "ضرورة منح الفنادق والشركات السياحية دوراً في تحديد الأسعار التي تضمن استمراريتها من دون خسائر قد تؤدي إلى إغلاقها أو التأثير في عملها".

وحول تطوير المواقع الأثرية ودعم المشاريع السياحية الكبرى، أوضح مراد، أن "هناك تنسيقاً كبيراً بين هيئة السياحة وهيئة الآثار، حيث تم التوجيه بأن يكون العمل مشتركاً للنهوض بالقطاع الأثري، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنشيط السياحة في العراق" ،منوهاً بأن "هناك مشاريع مهمة قيد التنفيذ، من بينها المدينة السياحية الأثرية في مدينة أور بمحافظة ذي قار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل إنشاء مرافق سياحية في الأهوار، وإنشاء مطار في الناصرية، فضلاً عن تطوير مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل، رغم بعض العراقيل المتعلقة بملكية الأراضي بين وزارة المالية وهيئة الآثار".

وأشار إلى "أهمية تطوير المواقع الأثرية مثل، حصن الأخيضر وغيره، مع ضمان توفير مقومات سياحية متكاملة للزوار"، مبيناً أن "هناك خطة موضوعة لمدة خمس سنوات تستهدف النهوض بالقطاع الأثري وزيادة المساحات الأثرية المهيأة لاستقبال السياح".

وفي ما يخص المشاريع السياحية في النجف الأشرف، أكد مراد، أن "هناك مشروعاً استثمارياً ضخماً يتمثل في تطوير فندق النجف الأشرف السياحي القديم، حيث سيتم تحويله إلى مجمع سياحي متكامل يضم فندقاً من فئة 5 نجوم، ومراكز تجارية وثقافية، بكلفة تزيد على 100 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع اكتملت، ولم يتبقَ سوى الحصول على الإجازة الاستثمارية". 

وأشار إلى "طرح فكرة إنشاء متحف للآثار في النجف الأشرف على وزير السياحة وهيئة الآثار، مع تخصيص أرض لهذا المشروع"، لافتاً إلى أن "جميع المحافظات العراقية تمتلك إرثاً أثرياً يستحق العرض والتوثيق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حركات بهلوانية على دراجة تودي بحياة شابان في كربلاء
وزارة الثقافة: خطة لإنشاء متحف للآثار ومدينة سياحية في النجف الأشرف
مديرية المرور توضح رسوم تسجيل الدراجات، مؤكدة انسيابية العملية
رئيس الوزراء يوجّه بتذليل العقبات أمام مشروع تطوير مدينة الأعظمية
وزارة التخطيط تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتخفيف من الفقر
محافظ بغداد يعلن عن اجتماع خاص لمناقشة توفير قطع أراض سكنية للمواطنين
وزارة الداخلية: الترحيل بانتظار المقيمين الذين ينشرون معلومات مسيئة
بسبب الصيانة، إشعار بقطع طريق جسر الشهداء في بغداد لمدة سبعة أيام
مستشار رئيس الوزراء: لا عقوبات أمريكية على الرافدين واستثناء استيراد الغاز من إيران مستمر
الهيئة العامة للآثار والتراث: إستعادة 27 ألف قطعة أثرية في إطار حماية الإرث الثقافي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك