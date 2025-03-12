وزارة الثقافة: خطة لإنشاء متحف للآثار ومدينة سياحية في النجف الأشرف

صرّحت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن إنشاء المدينة السياحية في النجف الأشرف بكلفة أكثر من 100 مليون دولار ضمن خطط دعم السياحة في العراق، فيما أشارت إلى وضع خطة لمدة خمس سنوات للنهوض بالقطاع الأثري في العراق، إذ ذكر رئيس هيئة السياحة في الوزارة، ناصر غانم مراد، إن "هناك خططاً جديدة لدعم قطاع السياحة في العراق، تتضمن تقديم تسهيلات واسعة للفنادق السياحية، وإعفاءات ضريبية، وإلغاء الفوائد والغرامات التأخيرية، بالإضافة إلى جدولة الديون إن وجدت، فضلاً عن دعم هذه الفنادق بالكهرباء عبر تنسيق خاص مع وزارة الكهرباء".

وفي ما يتعلق بالسياح القادمين من دول الجوار، أكد مراد، أنه "تمت إعادة صياغة التعامل مع الجانب الإيراني لتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين"، مشدداً على "ضرورة منح الفنادق والشركات السياحية دوراً في تحديد الأسعار التي تضمن استمراريتها من دون خسائر قد تؤدي إلى إغلاقها أو التأثير في عملها".

وحول تطوير المواقع الأثرية ودعم المشاريع السياحية الكبرى، أوضح مراد، أن "هناك تنسيقاً كبيراً بين هيئة السياحة وهيئة الآثار، حيث تم التوجيه بأن يكون العمل مشتركاً للنهوض بالقطاع الأثري، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنشيط السياحة في العراق" ،منوهاً بأن "هناك مشاريع مهمة قيد التنفيذ، من بينها المدينة السياحية الأثرية في مدينة أور بمحافظة ذي قار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل إنشاء مرافق سياحية في الأهوار، وإنشاء مطار في الناصرية، فضلاً عن تطوير مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل، رغم بعض العراقيل المتعلقة بملكية الأراضي بين وزارة المالية وهيئة الآثار".

وأشار إلى "أهمية تطوير المواقع الأثرية مثل، حصن الأخيضر وغيره، مع ضمان توفير مقومات سياحية متكاملة للزوار"، مبيناً أن "هناك خطة موضوعة لمدة خمس سنوات تستهدف النهوض بالقطاع الأثري وزيادة المساحات الأثرية المهيأة لاستقبال السياح".

وفي ما يخص المشاريع السياحية في النجف الأشرف، أكد مراد، أن "هناك مشروعاً استثمارياً ضخماً يتمثل في تطوير فندق النجف الأشرف السياحي القديم، حيث سيتم تحويله إلى مجمع سياحي متكامل يضم فندقاً من فئة 5 نجوم، ومراكز تجارية وثقافية، بكلفة تزيد على 100 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع اكتملت، ولم يتبقَ سوى الحصول على الإجازة الاستثمارية".

وأشار إلى "طرح فكرة إنشاء متحف للآثار في النجف الأشرف على وزير السياحة وهيئة الآثار، مع تخصيص أرض لهذا المشروع"، لافتاً إلى أن "جميع المحافظات العراقية تمتلك إرثاً أثرياً يستحق العرض والتوثيق".