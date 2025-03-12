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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث الساحل السوري ومناطق العلويين بين الأسباب والتبعات المستقبلية
وكالة انباء براثا
109
2025-03-12
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أحداث الساحل السوري ومناطق العلويين بين الأسباب والتبعات المستقبلية
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