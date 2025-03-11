مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال وتشغيل تقنية الجيل الخامس

وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، بمساهمة كل من وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة، لتشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس (5G)، وبالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات، حيث أوضحت وزيرة الاتصالات هيام الياسري خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار يأتي تنفيذا لمحاور المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي المتعلق بمنح الرخصة الوطنية للهاتف النقال.

كما لفتت إلى أن شركة السلام العامة، التابعة لوزارة الاتصالات، ستكون الجهة الممنوحة لرخصة تشغيل الجيل الخامس، إلى جانب مساهمة كل من المصرف العراقي للتجارة (TBI) وهيئة التقاعد الوطنية.

كذلك أكدت الوزيرة، على أن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تعظيم إيرادات صندوق تقاعد الموظفين، وتقديم خدمة اتصالات مدعومة لشريحة المتقاعدين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستكمال التحضيرات الفنية بالتعاون مع شركة فودافون العالمية، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وكذلك بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات.

فيما وجهت الياسري، شكرها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، وهيئة الإعلام والاتصالات، على الدعم الكبير لهذا المشروع، مؤكدة أن العمل جار بوتيرة سريعة لتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.