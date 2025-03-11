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الكهرباء: إدخال 250 ميغاواط نهاية العام الحالي بالاعتماد على الطاقة الشمسية


أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع توتال الفرنسية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المنطقة الجنوبية، فيما أكدت إدخال 250 ميغاواط نهاية العام الحالي بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

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وقال مدير عام إنتاج كهرباء الجنوب مهدي صالح مذكور لوكالة الأنباء العراقية(واع) إنه "تم توقيع عقد إنشاء الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مع شركة توتال الفرنسية ضمن مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة الجنوبية سعة الطاقة الكلية في هذا المشروع 1000 ميغاواط"، لافتاً الى أنه "تمت المباشرة بأعمال الهندسة المدنية، ومن المؤمل إدخال 250 ميغاواط نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء يدعمون بالكامل هذه المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية"، موضحاً أن "هذه المحطات لا تحتاج إلى وقود غاز، ولا تحتاج إلى وقود سائل بالاعتماد على الطاقة الشمسية كونها صديقة للبيئة"، مشيراً الى أن "هناك مشاريع أخرى للطاقة الشمسية في المنطقة الجنوبية مثلاً في محافظة المثنى تم توقيع عقد مع شركة (باور جاينا) الصينية لإنشاء محطة سعة 750 ميغاواط، وهناك عقود مع  شركة إمارتية في محطة ميسلون في محافظة ذي قار لإنتاج 500 ميغاواط عبر الطاقة الشمسية". 

وتابع أنه "بالإضافة الى ذلك مشروع (اللول) في الشطرة بسعة 250 ميغاواط مع شركة كولف باور ومشروع قيد الإعداد بسعة 250 ميغاواط في منطقة أور كما شملت أيضاً أعمال انشاء محطات للطاقة الشمسية في المحافظات محافظة ميسان، والآن تجرى  تهيئة الأرض لمحطة تصل سعتها 1000 ميغاواط"، مؤكداً أن "مشروع شمس البصرة الـ 1000 ميغاواط هو فقط مشروع استثماري مع شركة توتال الفرنسية، أما مشروع السماوة فهو مشروع للدولة، لكن بقرض صيني من قبل شركة ( باور جاينا) الصينية، أما المشاريع الأخرى في محافظة ذي قار أيضاً ستكون مشاريع استثمارية للطاقة الشمسية".

وبين مذكور أن "هذه الأعمال تسير بوتيرة عالية، ومن المنتظر وصول أجزاء من المحطة خلال الشهر الجاري تباعاً من أجل الوصول الى إنتاج 250 ميغاواط نهاية العام الحالي".

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