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وزارة النقل تعد خطة لتطوير أسطولها البحري وتعزيز القدرات التشغيلية


أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتطوير القدرات التشغيلية لقطاع النقل وزيادة أسطولها البحري خلال العام الحالي، إذ أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، على أن الوزارة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية. 

وأوضح أن الهدف من هذه المفاوضات هو نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز من مكانة العراق كمركز استراتيجي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

كما لفت الصافي، إلى أن التوسع في الأسطول البحري سيعزز من قدرة الناقل البحري الوطني على التنافس مع الشركات البحرية العالمية، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين.

في حين أكد، على أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع عملياتها البحرية، وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة وموثوقة لعملائها.

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وزارة النقل تعد خطة لتطوير أسطولها البحري وتعزيز القدرات التشغيلية
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