الموارد المائية: أعمال فك الاختناقات وتصريف المياه مستمرة في مناطق شرق القناة

صرّحت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، استمرار تنفيذ أعمال فك الاختناقات في المبازل الرئيسية في مناطق شرق القناة، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إن"ملاكاتها مستمرة بتنفيذ أعمال فك الاختناقات في المبازل الرئيسة لمنطقة شرق القناة، ومن بينها مبزل (KSD) الرئيسي، لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة عالية".

كما أوضحت أن "الحملة تشمل أعمال تنظيف المبازل وفتح الانسدادات في المبزل الرئيسي وفروعه خاصة في مناطق السريدات، والثعالبة ،وسبع قصور، والحميدية، وحي طارق، وحي الرشاد ومنطقة حي البتول ،لضمان انسيابية جريان المياه وتقليل مخاطر الفيضانات".

كذلك أضافت أن "الحملة تهدف للعمل على فك الاختناقات وتصريف مياه الأمطار لضمان استمرار تدفق المياه الى المبازل ومنع حالات الاختناق".

وختم البيان أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة للحفاظ على مستوى أداء منظومة التصريف المائي في العاصمة بغداد".