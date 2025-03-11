وزارة الداخلية تفتتح أربعة مراكز جديدة للدفاع المدني في الديوانية

افتتحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أربعة مراكز جديدة للدفاع المدني في الديوانية ومجهزة بالآليات الحديثة والمعدات الحديثة، حيث ذكر محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي للوكالة الرسمية، إن "هذه المشاريع تم تنفيذها من موازنة المحافظة حيث تم شراء سيارات للدفاع المدني، من أجل تحقيق وجود انتشار واسع لفرق الدفاع المدني في عموم المحافظة".

كذلك أكد مدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم أنه "تم افتتاح مراكز الدفاع المدني السدير وحي رمضان والشافعية وآل بدير، بتوجيه من وزير الداخلية إضافة إلى ثماني مراكز للدفاع المدني توزعت في مناطق مختلفة ضمن مشاريع وزارة الداخلية لعام 2024".