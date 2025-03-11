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النزاهة النيابية: مطالبة بالكشف عن تفاصيل عقد تجهيز باصات مدرسية في البصرة بأكثر من ملياري دينار!


 

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء، مكتب محافظ البصرة بتزويده بأوليات العقد المبرم مع شركة البشرة للتربية والتعليم اللبنانية، والمتعلق بمشروع تجهيز باصات لنقل الطلبة في جنوبي المحافظة، فبحسب وثيقة رسمية، جاء في طلب النائب: "انطلاقا من عملنا الرقابي والتشريعي، نرجو تزويدنا بأوليات العقد المبرم مع الشركة اللبنانية الخاصة بالمدارس الحكومية ذات المعايير الدولية".  

كما أظهرت وثائق الكشف التخميني الخاصة بالمشروع أن كلفة الحافلة الواحدة من نوع مرسيدس، بسعة 47 راكبا، بلغت 579 مليون دينار، فيما بلغت تكلفة أربع حافلات 2,316,000,000 دينار، وهو ما أثار تساؤلات حول تفاصيل التعاقد وتكاليف التنفيذ.

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النزاهة النيابية: مطالبة بالكشف عن تفاصيل عقد تجهيز باصات مدرسية في البصرة بأكثر من ملياري دينار!
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