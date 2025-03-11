عراقجي : نأسف لقيام واشنطن باستهداف الأبرياء بالعراق بحرمانهم من الكهرباء وسنقف معهم

عبرت إيران، اليوم الاثنين، عن اسفها بقيام واشنطن استهداف الأبرياء بالعراق بحرمانهم من الكهرباء.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، إن "من المؤسف للغاية أن تقرر الإدارة الأميركية استهداف الأبرياء في العراق من خلال محاولة حرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، وخاصة قبل أشهر الصيف الحارة القادمة من العام".

وأضاف: "إننا نقف إلى جانب الشعب العراقي ونظل ثابتين على التزامنا تجاه الحكومة العراقية، التي سنعمل معها لصد الإجراءات الأميركية غير القانونية".