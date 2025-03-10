الإطار التنسيقي يدين المجازر التي يتعرض لها المواطنون الابرياء العزل في سوريا الشقيقة

ادان الإطار التنسيقي, اليوم الاثنين, المجازر التي يتعرض لها المواطنون العزل في سوريا.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للاطار, أن الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم ٢٢١ ,اليوم الاثنين, في مكتب الدكتور حيدر العبادي لمتابعة اخر المستجدات السياسية والامنية والخدمية".
وادان الاطار التنسيقي وفق البيان المجازر التي يتعرض لها المواطنون الابرياء العزل في سوريا الشقيقة مطالباً المجتمع الدولي لاخذ دوره في حمايتهم".
وتمنى الاطار التنسيقي الإستقرار والامن لسوريا الشقيقة مطالبا بتقديم الاغاثة الانسانية للشعب خصوصا مع اشتداد موسم البرد".
كما بحث الاطار الوضع الخدمي للشعب العراقي خصوصا الطاقة والكهرباء ودعا الى الاستمرار بتقديم الخدمات"
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