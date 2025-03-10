الناطق باسم القائد العام: العراق يشهد طفرة نوعية بتجهيز الأسلحة للأجهزة الأمنية

صرّح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الاثنين، بأن العراق يشهد طفرة نوعية في تجهيز الأسلحة للأجهزة الأمنية، حيث ذكر النعمان للوكالة الرسمية إنه "منذ تسلم الحكومة لمهامها، أولى القائد العام للقوات المسلحة، اهتماماً كبيراً جداً في موضوع التسليح لأجهزتنا وقطعاتنا الأمنية بمختلف اختصاصاتها وبتقنيات تسليحية متنوعة في مصادرها".

وأضاف أن" العراق يشهد طفرة نوعية في تجهيز الأسلحة والمعدات التي تمتلكها أجهزتنا الأمنية سواء للجيش العراقي أو الداخلية أو مكافحة الإرهاب أو الأمن الوطني لما يتناسب مع مهمة هذا الجهاز وإنجاحه وفاعليته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ".