مستشار رئيس الوزراء: يعلن افتتاح 500 وحدة صحية في المدارس

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان السراج، اليوم الاثنين، افتتاح 500 وحدة صحية في المدارس حتى الآن، وفيما أوضح أهدافها، أكد توفير 2000 وحدة صحية جديدة في شهر حزيران المقبل، حيث ذكر السراج، للوكالة الرسمية، "أطلقنا مشروعاً كبيراً بعنوان (الصحة المدرسية) منذ أكثر من عام تحت إشرافنا المباشر، لتأسيس حوالي 27 ألف وحدة صحية في المدارس".

وأوضح أنه "تم افتتاح 500 وحدة صحية في المدارس حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم افتتاح 2000 وحدة صحية أخرى بحلول شهر حزيران المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة التي ستزودنا بالكادر الطبي والتجهيزات اللازمة".

كما بيّنالسراج، أن "الوحدات الصحية ستعمل على مراقبة صحة الطلبة وعلاجهم، بالإضافة إلى تقديم شهادات طبية في 16 مرضاً"، لافتا الى "اننا قمنا بتدريب حوالي 81 ألفاً من المنسقين الصحيين، بعد أن كانوا 22 ألفاً فقط، ليقوموا بدور مهم في مراقبة الطلبة وإحالتهم إلى الوحدات الصحية، ومن ثم إلى المراكز الصحية للتشخيص والعلاج".