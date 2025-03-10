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وزارة الموارد المائية: الأمطار زادت الخزين المائي 200 مليون م3


صرّحت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بأن الأمطار الأخيرة زادت الخزين المائي وأنعشت أهوار جنوب العراق، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها، إن "الأمطار الأخيرة تم تخزينها في منظومات السيطرة الخزنية، مما أدى إلى تحقيق زيادة ملحوظة في المخزون المائي بلغت 200مليون م3 توزعت مناصفة بين السدود والخزانات وخزان بحيرة الثرثار".

وأوضحت أن "هذه الأمطار أمنت رية كاملة لكافة الأراضي الزراعية والمحاصيل وحتى البساتين، كما أنتعش الخزين المائي في مناطق الأهوار بشكل واضح كالجبايش والأهوار الوسطى ومنطقة أبو خصاف في هور الحويزة".

كما أضافت، أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاحتياطيات المائية وتأمين إمدادات المياه للاستخدامات المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي، كما أكدت على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمياه وزيادة كفاءة استخدامها لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل".

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