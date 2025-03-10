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مرصد العراق الأخضر: الأمطار ساهمت في إنقاذ العراقيين من روائح حامضية ملوثة


أكد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على بغداد والمحافظات ساهمت في تقليص آثار التلوث في الأجواء وتقليل المواد الضارة العالقة فيها، إذ أوضح المرصد في بيان، أن سكان العاصمة بغداد قد عانوا خلال الأسبوع الماضي من عودة انتشار روائح الكبريت في الأجواء، ما أسفر عن حالات اختناق، خاصة بين مرضى الجهاز التنفسي.

كما لفت المرصد، إلى أن كمية الأمطار التي هطلت على العاصمة والمحافظات قد لعبت دورا مهما في تقليل تأثير المواد الضارة في الهواء نتيجة التلوث، مشددا على أن الأمطار التي هطلت مع بداية انتشار الروائح كانت ضارة وقد تحتوي على خصائص "حامضية"، ولكن غزارتها أسهمت بشكل كبير في تخفيف حدة التلوث.

فيما شدد المرصد، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة التلوث المستمر في العاصمة والمحافظات، والذي يؤثر سلبا على الصحة العامة منذ عدة أشهر.

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مرصد العراق الأخضر: الأمطار ساهمت في إنقاذ العراقيين من روائح حامضية ملوثة
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