وزارة العدل: إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني عبر منصة أور للخدمات الإلكترونية

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق خدمة خارطة العقار والسند الإلكتروني في مديرية عقاري البياع عبر منصة "أور" للخدمات الإلكترونية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن هذه الخدمة الجديدة تشمل السند الإلكتروني وخدمة خارطة العقار، بالإضافة إلى خدمة فتح بيان عقار في المديرية نفسها عبر منصة "أور".

وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومركز البيانات الوطني التابع لدائرة التخطيط العدلي، في إطار سعي الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم عبد الله، في تصريح، إن هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات، لافتة إلى أن هذه الخدمات تتيح للمواطنين الحصول على بيانات عقاراتهم بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير قطاع التسجيل العقاري، بما يتماشى مع التحول الرقمي، بهدف تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية تسهم في تحسين تجربة المواطنين.