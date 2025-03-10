مستشار الأمن القومي: وحدة سوريا وضمان أمنها بحاجة لصوت العقل

اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، أن وحدة سوريا وضمان أمنها بحاجة لصوت العقل والاعتدال، إذ ذكر الأعرجي في تغريدة على منصة "اكس"، "وحدة سوريا وضمان أمنها واستقرارها بحاجة الى صوت العقل والاعتدال بعيداً عن الطائفية والقومية".

كما أضاف "سوريا المستقرة والمتصالحة مع مكوناتها هدف كل مواطن محب لبلده وشعبه"، مشيرا الى أن "العراق يقف الى جانب الشقيقة سوريا الآمنة المستقرة بوحدة ابنائها الغيارى".