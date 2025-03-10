رئيس الوزراء يتلقى اتصال هاتفي من مستشار الأمن القومي الأمريكي، بحث تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، فيما أشارت الأخيرة الى أن إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، حيث ذكر المكتب في بيان، إنالسوداني "تلقى، مساء الأحد، اتصالًا هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".

وركزت المناقشات على "تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية"، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء "التزام العراق بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة"، مشجعاً الشركات الأمريكية على "الاستثمار في السوق العراقية المتنامية"، كما استعرض الإصلاحات والمبادرات المهمة التي نفذتها حكومته لتهيئة بيئة أكثر استقراراً وشفافية وجاذبية للمستثمرين.

بالمقابل، شجع مستشار الأمن القومي الأمريكي بحسب البيان "رئيس مجلس الوزراء على الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الأمريكية، والعمل على حل المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه تلك الشركات العاملة في العراق، بضمنها إقليم كردستان العراق لتشجيعها على العمل والاستثمار في العراق".

وشدد الجانبان على "أهمية الجهود المشتركة لبناء عراق قوي قادر على الاعتماد على نفسه، وتضمنت المناقشات أيضاً معالجة المسائل ودور الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال".

فيما جددت الولايات المتحدة "التزامها بدعم استقلال العراق في مجال الطاقة"، وأعربت عن استعدادها للتعاون في تسريع تحقيق هذا الهدف.

وفي ما يتعلق بالملف الأمني، أكد والتز "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن واستقرار العراق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية"، كما شدد الطرفان على أهمية استمرار التعاون لضمان سيادة العراق واستقراره على المدى الطويل، لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف والتز أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".