المرور العامة تمدد مهلة تسجيل المركبات في المشروع الوطني لمدة شهرين

أعلنت مديرية المرور العامة عن تمديد مهلة مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي لتسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني، حيث ذكرت المديرية في بيان، أن "التمديد يستمر لمدة شهرين، ابتداء من 15 آذار 2025، ويشمل المركبات المسجلة قبل عام 2003، والمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت، والمركبات المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي"، داعية أصحاب المركبات إلى مراجعة مواقع تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات خلال المهلة المحددة.

كما أكدت المديرية، على أن "المتخلفين عن التسجيل سيتعرضون لغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وفقا لأحكام المادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبات المخالفة".