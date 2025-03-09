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الدفاع تستدعي الدورة التأهيلية (89) لمراجعة القوة البرية


دعت وزارة الدفاع،  اليوم الأحد (9 آذار 2025)، المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (89) من الوجبتين الأولى والثانية الى مراجعة قيادة القوات البرية.

وقالت الوزارة في بيان، "ندعو المتقدمين للقبول في الدورة التأهيلية (٨٩) الوجبتين الأولى و الثانية، المبينة أرقام استماراتهم وتاريخ مراجعتهم إزاء كل منهم في القوائم المرفقة أدناه، مراجعة قيادة القوات البرية الكائن على طريق مطار بغداد الدولي قرب ساحة عباس بن فرناس مستصحبين معهم كافة المستمسكات المطلوبة التي تم ذكرها مسبقاً في اعلان الدورة".

 

واضاف البيان، أن "الوجبة الأولى يوم الاثنين 10 آذار 2025

 

https://storage.mod.mil.iq/2025/03/09/2025_03_09_12190595123_7018533989075956.pdf".

 

وتابع، أن "الوجبة الثانية يوم الثلاثاء 11 آذار                                                      2025https://storage.mod.mil.iq/2025/03/09/2025_03_09_12190595123_7018533989075956.pdf".

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