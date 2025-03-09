الأنواء الجوية تصدر تحذيرات بعودة الامطار من جديد

اصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، تحذيرا جديدا حول معاودة سقوط الامطار، حيث ذكرت الهيئة في خبر للوكالة الرسمية، ان "الأمطار ستعاود الهطول في شمال وغرب ووسط البلاد"، كما أضافت ان "سقوط الامطار سيكون يوم غد الإثنين الموافق الـ10 من آذار الحالي".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية بينها بغداد خلال اليومين الماضين امطار غزيرة أدت الى غرق الشوارع ودخول المياه الى المحال التجارية والمنازل، ما دفع الى اعلان عطلة في جميع مدارس العراق.