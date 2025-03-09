المباشرة بالمرحلة الثالثة من تأهيل شارع الرشيد

أعلنت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الأحد، إطلاق العمل لإعادة تأهيل شارع الرشيد بالتعاون مع أمانة بغداد، مؤكدة أن العمل سينفذ خلال 6 أشهر، إذ ذكر المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق، لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية لتطوير وتأهيل شارع المتنبي والسراي، ننطلق بتوجيه ورعاية من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لإعادة تأهيل شارع الرشيد بالتعاون مع أمانة بغداد والمؤسسات الداعمة الأخرى".

وأشار إلى أن "العمل بدأ بتأهيل شارع الرشيد من ساحة الميدان إلى شارع ساحة الرصافي كمرحلة أولى، ويتضمن المقطع 76 بناية سيعاد تأهيلها بشكل كامل، إضافة إلى تأهيل الشارع والكهرباء وكافة الخدمات التي يتضمنها الشارع العريق."

وأضاف أن "المشروع يقدم من القطاع المصرفي إلى المجتمع العراقي وسيقدم الدعم من خلال البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والخاصة ورعاية وجهود مشتركة من المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء"، منوهاً بأن "المشروع سينفذ خلال 6 أشهر".