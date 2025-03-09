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وزارة النقل تنسق مع الجهات الأمنية لتقليص المجالات الجوية العسكرية


صرّحت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن عملها على التنسيق مع الجهات الأمنية لتقليص المجالات الجوية العسكرية، في خطوة تهدف إلى دعم سلامة وكفاءة حركة الطيران المدني وتعزيز مكانة العراق كممر جوي حيوي يربط الشرق بالغرب، إذ ذكر مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة تعمل على تقليص المجالات الجوية العسكرية بما يعزز من تدفق الرحلات المدنية عبر الأجواء العراقية، مما يسهم في تحسين حركة الطيران بشكل آمن ومنظم.  

كما أوضح الصافي، أن هذا الإجراء سيقلل من القيود المفروضة على المجالات الجوية العسكرية، خاصة في المناطق الغربية والشمالية الغربية، ويعزز من عدد الرحلات العابرة للأجواء العراقية.

فيما أكد، على أن من ضمن التطورات المقبلة هو إعادة افتتاح مطار الموصل الدولي في حزيران المقبل، مع توقعات بأن يشهد الفصل الثاني من عام 2025 إتمام مشاريع تطويرية في مطاري بغداد والبصرة الدوليين.

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