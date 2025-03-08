الأخبار

البرلمان يخفق بعقد جلسة اليوم


أخفق مجلس النواب العراقي، بعقد جلسته المقررة اليوم السبت؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس النواب، تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "المجلس أجل انعقاد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".

ويوم أمس، أعلنت كتلتا ائتلاف دولة القانون والصادقون النيابية، مقاطعتهما جلسات مجلس النواب ما لم يتم إدراج قانون الحشد الشعبي.

وقال  النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس): "لا زلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم".

وأضاف، "لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون".

من جهته، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه "لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأضاف الموسوي في تدوينة على منصة (أكس)، أن "الإصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".

يذكر أن جدول أعمال جلسة غدا السبت تضمن 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يخفق بعقد جلسة اليوم
واسط تعطل الدوام الرسمي غداً الأحد
بعد مشاجرة عنيفة.. نقابة المحامين تحقق بأحداث اجتماع الهيئة العامة
هيئة النزاهة: استرداد متهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت
تعليق نيابي بشأن قانون الحشد الشعبي!
المتحدث باسم الحكومة: العراق لم يبلغ بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني
حالة الطقس: العاصمة بغداد بمواجهة الامطار الغزيرة والرياح الشديدة
وزارة الكهرباء توجه باستمرار الاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية
رئيس الوزراء يعلن إفتتاح جسر الفتحة الذي يربط محافظتي صلاح الدين وكركوك
وزارة العدل: جميع مديريات الوزارة تعمل بنظام الجباية الإلكترونية (pos)
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك