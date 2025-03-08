هيئة النزاهة: استرداد متهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت

صرّحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن استرداد متهمين اثنين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أنها تمكنت من استرداد المدير المفوض لإحدى الشركات الأهلية للتجارة والمقاولات العامة المحدودة ووكيله، المتهمين في هذه القضية، مشيرة إلى أن دورهما في القضية تمثل في استلام مبالغ مالية كبيرة لتيسير إجراءات صرف الأمانات المسروقة.

كما أوضح البيان، أن الهيئة نظمت ملف استرداد بحق المتهمين، وأرسلته إلى رئاسة الادعاء العام، مبينا، أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية وجهود السفارة العراقية في الكويت، تم إصدار نشرة دولية حمراء بحق المتهمين، مما أدى إلى القبض عليهما في الكويت وتسليمهما إلى العراق عبر الطرق الدبلوماسية.

وتابعت الهيئة، أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية كان قد أصدر أمر قبض بحق المتهمين استنادا إلى أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادات بعض المتهمين والشهود في القضية.