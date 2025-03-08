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تعليق نيابي بشأن قانون الحشد الشعبي!


دعا المتحدث باسم كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، اليوم السبت، القوى السياسية الى التصدي لمحاولات عرقلة إقرار قانون الحشد الشعبي، حيث ذكر البلداوي في حديث لقناة السومرية، ان "أبناء قوات الحشد الشعبي يجب ان يكون لهم موقف داعم لتمرير قانون الحشد الشعبي"، مشيرا الى ان "الحشد يمثل قوة وطنية وصمام امان البلد في اتجاه ما يحصل في الداخل والخارج".

وتابع، ان "القوى السياسية الوطنية تثمن أهمية تمرير قانون لما يمثله من انصاف الى أكثر من 300 ألف عائلة عراقية"، لافتا الى ان "الأيام المقبلة ستكشف بالأسماء الجهات والقوى السياسية التي تعرقل ادراج القانون بجدول اعمال البرلمان".

كما أضاف، انه "لا قيمة لاي جلسة تعقد في البرلمان ما لم يتم ادراج القانون في جدول اعمال مجلس النواب المقبلة".

وبين البلداوي: ان "أبرز من يعطل قانون الحشد الشعبي هو من يرى ان القانون سيتضارب مع مصالحه، بالرغم من الاتفاقات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة السابقة".

ومن الجدير بالذكر أن كتلتي دولة القانون والصادقون قد اعلنتا يوم أمس مقاطعة جلسات مجلس النواب لحين ادراج قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي بجدول اعمال البرلمان.

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تعليق نيابي بشأن قانون الحشد الشعبي!
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