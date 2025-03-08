وزارة الكهرباء توجه باستمرار الاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية

وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، بالاستنفار التام لجميع الملاكات الهندسية والفنية والحرفية والجهد الالي لمواجهة الاحوال الجوية وهطول الامطار، حيث ذكر بيان للوزارة، أن الوزير "وجه بالتواجد على نحو كامل وعلى مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة بمراكز السيطرة والفروع وقطاعات الصيانة من المديرين العامين ونزولاً، على ان تكون هنالك مرابطات صيانة داخل القطاعات وكافة التشكيلات وفتح المخازن بشكل كامل لتجهيز الصيانات بالمواد الحاكمة لادامة الشبكة".

وأوضح البيان، أنه "يراعي مديري التشكيلات متابعة التوجيه والتزام الاستثناء التام من القطع المبرمج لمشاريع المياه والمستشفيات، ومحطات تصريف المياه الثقيلة، واسناد جهود امانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات، ومتابعة جميع المغذيات والشبكات التي تتعرض للانفصال من الخدمة وإعادتها للعمل بأسرع وقت خدمة للمواطنين".