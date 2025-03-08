رئيس مجلس الوزراء يفتتح ثلاثة مشاريع مختلفة

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة".
وأوضح ان "هذه المشاريع تمثل:
1- مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.
2- مصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة.
3- جسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.
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