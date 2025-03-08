الأخبار

رئيس مجلس الوزراء يفتتح ثلاثة مشاريع مختلفة


افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة".

وأوضح ان "هذه المشاريع تمثل:

1- مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.

2- مصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة.

3- جسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يعلن إفتتاح جسر الفتحة الذي يربط محافظتي صلاح الدين وكركوك
وزارة العدل: جميع مديريات الوزارة تعمل بنظام الجباية الإلكترونية (pos)
رئيس مجلس الوزراء يفتتح ثلاثة مشاريع مختلفة
حديث مهم لسماحة الشيخ جلال الدين الصغير عن اوضاع المنطقة لقناة الاتجاه
النائب حسين مؤنس : اي جدول أعمال يخلو من قانون الحشد الشعبي في جلسات مجلس النواب هي جلسة خداع واستغفال
وزارة الخارجية العراقية تدين استهداف المدنيين الأبرياء في سوريا على يد عصابات الجولاني الارهابية
كتلة "الصادقون" تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
توقعات الطقس.. استمرار الهطولات المطرية الغزيرة حتى الفجر
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
بابل تعطل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك