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توقعات الطقس.. استمرار الهطولات المطرية الغزيرة حتى الفجر


توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، أن تشهد البلاد هطولات مطرية غزيرة تستمر خلال الليلة الحالية وصولاً إلى ساعات الفجر. 

وبحسب إيضاح لعطيه بمنصته على "فيس بوك""، فإنه من المتوقع أن تترافق هذه الأمطار مع ظروف جوية غير مستقرة، مما قد يؤدي إلى تجمعات مائية في بعض المناطق.  

وبحسب توقعات قسم التنبؤات الجوية، سيستمر الطقس غير المستقر يوم غد السبت، لكن بكثافة أقل مقارنة بليلة اليوم. كما تشير التوقعات إلى أن مناطق جنوب غرب البلاد ستكون فرص الهطول المطري فيها ضعيفة خلال يوم السبت.

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توقعات الطقس.. استمرار الهطولات المطرية الغزيرة حتى الفجر
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