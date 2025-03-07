قيادة حرس الحدود: رفع حالة الجاهزية القصوى على الشريط السوري بظل الأحداث الجارية

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، رفع الجاهزية القصوى لقوات حرس الحدود على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري، حيث ذكرت القيادة في بيان، انه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي ـ السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية".

كما أضاف البيان، ان "الدوريات معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية"، لافتا الى ان "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها."