مديرية مجاري النجف الأشرف: إستنفار الجهود لمواجهة موجة الأمطار

استنفرت مديرية مجاري محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، جميع كوادرها وآلياتها لمواجهة موجة الأمطار، فيما أكدت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي استمرارها باستقبال الرحلات بانسيابية عالية، حيث وأكدت المديرية أن "فرقها تعمل على سحب المياه المتجمعة في الشوارع والمناطق المنخفضة، إضافة إلى مراقبة الأنفاق والتأكد من كفاءة عمل مضخات تصريف المياه، وذلك لتفادي أي إغلاقات أو مشكلات قد تعرقل السير أو تتسبب في أضرار، وجميع الفرق في حالة استنفار مستمر حتى انتهاء تأثيرات الموجة المطرية "، داعية المواطنين إلى "التعاون والتبليغ عن أي حالات طارئة لضمان سرعة الاستجابة".

كذلك، أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي عن استمرار عملها واستقبالها للرحلات القادمة والمغادرة للمحافظة، إذ ذكر معاون مدير الإعلام والعلاقات في مطار النجف الأشرف الدولي مثنى الطلقاني إن "مطار النجف الأشرف الدولي مستمر باستقبال الرحلات، ولم يتم إيقاف الرحلات لغاية الآن بانسيابية عالية، رغم تساقط الأمطار"، مبيناً أن "جدول الرحلات منخفض أساساً، وأن الرحلات ليست في ذروتها مع استمرار تساقط الأمطار".