مجلس الخدمة الاتحادي يعلن تعيين أكثر من 43 ألف خريج

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن تعيين أكثر من 43 ألف خريج من حملة الشهادات العليا وأوائل الخريجين، مع استمرار العمل على توظيف 5903 آخرين، حيث ذكر المتحدث باسم المجلس، سعد اللامي، إن "المجلس بدأ بممارسة مهامه منذ عام 2019، وفقا للمادة 107 من الدستور العراقي، وبموجب القانون رقم 4 لسنة 2009"، مضيفا أن "المجلس اضطلع بمسؤولية توظيف المشمولين بقانون رقم 6 المعدل لسنة 2000، الخاص بذوي المهن الطبية والصحية، إضافة إلى قانوني 59 و67 لسنة 2017، المعنيين بتعيين حملة الشهادات العليا وأوائل الخريجين".

وأوضح، أن "عمليات التوظيف لهذه الفئات بدأت عام 2023، حيث تم تعيين أكثر من 43 ألف خريج، وفي عام 2024 تم توظيف أكثر من 17 ألف متقدم، ويجري حاليا استكمال تعيين 5903 آخرين".

كما أكد اللامي، على أن "التعيينات تمت وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، مع ضمان عدم العشوائية في التوظيف، لتجنب الترهل الوظيفي"، مشيرا إلى أن "جميع عمليات التوظيف تتم إلكترونيا لضمان العدالة والمساواة ومنع التدخلات غير المهنية".