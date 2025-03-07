هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب كلار في إقليم كوردستان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر، ضربت قضاء كلار في إدارة كرميان المستقلة بإقليم كوردستان، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية، بلغت قوتها أربع درجات، ووقعت على بعد نحو 9 كم جنوب شرقي مدينة كلار في محافظة السليمانية".

وأوضحت أن "الهزة شعر بها المواطنون القريبون من موقعها، بدرجات متفاوتة"، مؤكدة أنها ستواصل متابعة التطورات وستعلن عن أي مستجدات في حال حدوثها.