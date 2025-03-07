مديرية المرور تعلن عن خطة لتعزيز الانضباط المروري باستخدام التكنولوجيا الحديثة

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة لمراقبة شوارع بغداد والمحافظات، معلنة عن خطة لنصب رادارات ثابتة ومتحركة على الطرق السريعة لتعزيز الانضباط المروري، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد، إن "مديرية المرور تعمل على إنشاء برنامج متطور يعتمد على التكنولوجيا لمراقبة شوارع العاصمة والمحافظات، إضافة إلى نصب رادارات ذكية على الطرق السريعة، وخاصة على الطريق الدولي رقم (1) الذي يربط المحافظات الشمالية بالجنوبية، والذي يشهد أحيانا حوادث مرورية مميتة".

كما أوضح أن "المديرية تسعى إلى نشر مفارز مرورية ونصب رادارات ثابتة ومتحركة للحد من المخالفات المرورية، خصوصا السرعة الزائدة التي تتسبب في العديد من الحوادث".

وفيما يخص الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بيّن محمد، أن "ضابط المرور أو شرطي المرور يحق له سحب إجازة السوق أو السنوية من المخالف، وفي بعض الحالات يتم حجز المركبة وإيداعها في مديرية المرور أو القاطع المعني، وفقا للمخالفات المنصوص عليها في المادة 25 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".

كذلك أضاف، أنه "يمكن لرجل المرور تحرير وصل غرامة وحجز المركبة لمدة لا تزيد عن 5 أيام في بعض الحالات".