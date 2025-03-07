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وزارة النقل تعلن جهوزية الطائرات العراقية لنقل الوفود المشاركة في القمة العربية


صرّحت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن جاهزية الطائرات العراقية لنقل الوفود المشاركة في القمة العربية المقررة في بغداد خلال شهر أيار المقبل، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "وفي إطار الاستعدادات للقمة العربية، باشرت الوزارة بإشراف مباشر من وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، في تنفيذ أعمال تأهيل السقوف والأرضيات داخل صالات المطار، إلى جانب توسعة المناطق الخضراء، وتحديث مشاريع الإنارة والديكور وغيرها".

كما لفت إلى أن "الوزير قام بجولة ميدانية خلال اليومين الماضيين في مطار بغداد الدولي لمتابعة سير العمل في المشاريع"، مؤكدا على "ضرورة تذليل العقبات وتسريع الإنجاز لضمان جاهزية المطار لاستقبال الوفود الرسمية بأعلى معايير التنظيم والاستقبال".

وأضاف، أن "الخطوط الجوية العراقية تمتلك أسطولا حديثا من الطائرات، مما يتيح إمكانية نقل عدد من الوفود المشاركة وفقا لتوجيهات الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

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وزارة النقل تعلن جهوزية الطائرات العراقية لنقل الوفود المشاركة في القمة العربية
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