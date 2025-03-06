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الأنواء الجوية: البلاد على موعد مع أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام القادمة


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار مع حدوث عواصف رعدية، إذ أوضح بيان للهيئة، أن "غدا الجمعة سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة الى غزيرة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتتركز غزارتها في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ( شمال الأنبار، صلاح الدين، ديالى ) مع فرصة لحدوث عواصف رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، الرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

كما أضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة، كالتالي: في بغداد وديالى وأربيل وواسط وذي قار 23، السليمانية وكربلاء وبابل والأنبار والديوانية 21، النجف ودهوك والمثنى والبصرة 22". 

وتابعت الهيئة، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتتركز غزارتها في الأماكن (صلاح الدين، شمال الأنبار، ديالي ، واسط)، وتكون خفيفة الى معتدلة في الأقسام الشرقية والجنوبية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة في المنطقة  الوسطى تكون مقاربة وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية بينما تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

كذلك بيّنت أن "طقس يوم الأحد القادم سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد خاصة في الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، وفرصة لحدوث عواصف رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

وتابع البيان، أن "الاثنين القادم سيكون الطقس غائما الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية بينما ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى، الرؤية الأفقية  (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

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