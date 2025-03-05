إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق، مشروع ضخم يضم أكثر من مليون شجرة

أعلنت أمانة بغداد انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "غابات بغداد المستدامة" لتشجير أكبر غابة حضرية في العراق، حيث ذكرت أمانة بغداد في بيان إن "مشروع غابات بغداد المستدامة سيتم تنفيذه على أرض معسكر الرشيد، ليكون أكبر غابة حضرية في العراق بمساحة 12 مليون متر مربع تضم أكثر من مليون شجرة معمرة".

واضافت أن "الشركة المنفذة باشرت أعمال إزالة الأنقاض واستبدال التربة تمهيدا لإنشاء تلال خضراء وشلالات وممرات مائية تحاكي الطبيعة مما يجعل المشروع رئة خضراء جديدة ووجهة سياحية لأهالي العاصمة".

كما أوضحت أن "هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في التنمية المستدامة أصبح واقعا على الأرض بسبب إصرار حكومة الخدمات الحالية، على أن تكون كامل الأرض المخصصة للمنطقة (معسكر الرشيد) مساحة خضراء حيث تمسكت بخطتها في تغيير استخدام الأرض من مشروع سكني إلى مسطحات خضراء بهدف تحسين البيئة والتصدي لتحديات التغيير المناخي والتلوث".

كذلك ذكرت أن "هذا المشروع ضم 28 غابة متنوعة الأنشطة تشمل غابة الثقافة والفنون، غابة الأطفال والترفيه، غابة السيدات، غابة التكنولوجيا والابتكار، غابة الرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى الجناح الوطني وقرية الغابة العالمية".

ويتضمن المشروع بحيرة اصطناعية عملاقة بمساحة 1.5 مليون متر مربع تتخللها قنوات مائية إلى جانب مرافق ترفيهية وثقافية مثل المسرح، المتحف، السينما، والمرافق الرياضية، وفق البيان.