الشيخ الخزعلي والشيخ همام حمودي يؤكدان: العراق متماسك ونظامه السياسي في أقوى مراحله

استقبل الشيخ د. همام حمودي مساء اليوم الثلاثاء الشيخ قيس الخزعلي امين عام حركة عصائب أهل الحق، وتبادلا التهاني بالشهر الفضيل، وبحثا مستجدات الساحة الوطنية، والحراك السياسي، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان أهمية الحوارات بين القوى الوطنية في إدامة الاستقرار، وحفظ العملية السياسية، مشيران إلى ان القراءة الواقعية للاحداث مكنت العراق من تجسيد مواقف إيجابية ولعب ادوار فاعلة عززت من مكانته بالمنطقة، وشددا على أن العراق في وضع متماسك، وان نظامه السياسي في أقوى مراحله بعد ان استفاد من تجاربه السابقة.

وتطرق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية، مؤكدان أن الانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتصحيح الخيارات والتغيير وفرض الإرادة الحرة للشعب.